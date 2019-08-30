Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово, посадка прошла успешно, сообщает пресс-служба воздушной гавани в пятницу, 30 августа.

«После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса», — приводит сообщение телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что лайнер «Уральских авиалиний», вылетевший из Санкт-Петербурга, готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. В этой связи, в аэропорт Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации.