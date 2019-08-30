Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.

Отмечается, что авиалайнер вылетел из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, в воздушное судно столкнулось с птицей.

В екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации.

«После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц», — сообщили пресс-службе «Уральских авиалиний».