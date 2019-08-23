В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета

Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 22 августа.

Посадку пришлось совершить после того, как в салоне появился дым.

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает.

6 августа самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. По данным журналистов, трех человек госпитализировали из-за отравления дымом, еще более 10 пострадали при эвакуации по надувным трапам. Всего на борту находились 175 пассажиров.