Прямой эфир

В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета

0
Фото: Global Look Press/Aleksey Bychkov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 22 августа.

Посадку пришлось совершить после того, как в салоне появился дым.

Пострадавшие, среди которых двое детей, были доставлены в больницы в связи с проблемами с дыханием, их жизни ничто не угрожает.

6 августа самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. По данным журналистов, трех человек госпитализировали из-за отравления дымом, еще более 10 пострадали при эвакуации по надувным трапам. Всего на борту находились 175 пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет разбился на кукурузном поле в Германии
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019