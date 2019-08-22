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Самолет разбился на кукурузном поле в Германии

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Фото: Pixabay
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Небольшой самолет разбился на кукурузном поле в районе немецкого города Фехта (федеральная земля Нижняя Саксония). На борту судна находился только пилот, пишет издание Hannoversche Allgemeine.

По данным журналистов, инцидент произошел в четверг, 22 августа. Судьба пилота пока неизвестна. Других подробностей произошедшего нет.

15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба его двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

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