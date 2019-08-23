Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч, сообщает 23 августа ТАСС со ссылкой на справочную службы воздушной гавани.

Причины возвращения рейса 5N-532 обратно не уточняются.

По данным ТАСС, в 05:30 самолет повторно вылетел в Петербург.

Под брендом Smartavia с этого года перевозки выполняет «Нордавия».

12 августа сообщалось, что самолет из Еревана в Москву не смог вылететь по техническим причинам.