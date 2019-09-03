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Летевший в Анталью самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg/Transport Photo Images
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил портал 74.ru.

Воздушный борт, летевший из Челябинска в Анталью, принадлежал авиакомпании Red Wings, самолет выполнял рейс WZ 4009. В краснодарском аэропорту самолет приземлился в 02:25 мск, на его борту находились 225 человек. Пассажира, которому стало плохо, передали медикам. После этого самолет продолжил полет в Турцию в 03:33 мск.

В пункт назначения самолет прибыл в 05:20 мск во вторник, 3 сентября.

Накануне пaccажирский самолет авиакомпании «Армения», лeтeвший из Еревана в Москву, сoвершил экстренную пoсадку в Тбилиси. Причиной стали проблемы в системе электроснабжения.

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