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Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки. Первый инцидент произошел вечером в пятницу, 30 августа, еще два — 31-го, сообщает «Интерфакс».

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В пятницу около 23:00 по местному времени (22:00 мск) совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Красноярска в Симферополь. Причиной стало плохое самочувствие 35-летней пассажирки.

Второй самолет летел из Грозного в Москву, в 2:18 по местному времени (1:18 мск) он запросил разрешение на посадку из-за падения жидкости гидросистемы. Третий самолет Баку-Москва совершил экстренную посадку из-за ухудшения состояния 62-летнего пассажира, его госпитализировали.

Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге. Командиром воздушного судна было принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

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