Самолет Ан-2 экстренно сел в Ростовской области

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в поле Миллеровского района Ростовской области. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Частный самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в скошенном поле. Члены экипажа, три человека, не пострадали», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел днем ранее, 28 августа, в районе хутора Тарадинка. Причина экстренной посадки самолета не уточняется.

21 августа сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Душанбе в Москву, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за ухудшения самочувствия ребенка, находившегося на борту.