Следовавший в Москву из Еревана лайнер экстренно сел в Тбилиси

Пaccажирский самолет авиакомпании «Армения», лeтeвший из Еревана в Москву, сoвершил экстренную пoсадку в Тбилиси.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на армянском Комитете гражданской авиации, причиной вынужденной посадки Boeing 737 стали проблемы в системе электроснабжения. 118 пассажиров и экипаж самолета не пострадали.

В сообщении также отмечается, что авиакомпания прилагает все усилия для решения технической проблемы, также обсуждается возможность отправки пассажиров запасным бортом.

Утром 30 августа самолет «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц после вылета из аэропорта Пулково в Петербурге. Командиром воздушного судна было принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.