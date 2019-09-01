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Семь человек погибли при крушении самолета на Филиппинах

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak
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Небольшой самолет разбился на Филиппинах. Об этом 1 сентября сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в городе Каламба. При крушении погибли по меньшей мере семь человек.

По данным CNN Philippines, крушение произошло в курортной зоне Пансол. На борту судна находились шесть пассажиров и два члена экипажа. О судьбе еще одного человека не сообщается.

По предварительным данным, речь идет о самолете санитарной авиации, пишет Times Now. К месту направлены спасатели и комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Очевидцы утверждают, что судно летело очень низко, а при наборе высоты начало дымиться. Через некоторое время самолет столкнулся с землей и взорвался.

31 августа небольшой самолет разбился во время авиашоу в Канаде, выполняя фигуры высшего пилотажа.

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