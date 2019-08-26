Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Небольшой самолет воздушной академии Испании упал в Средиземное море. Об этом 26 августа сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошел утром 26 августа недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке страны. По словам главы муниципалитета Сан-Хавьер, речь идет о самолете С-101 Aviojet. Он относился к академии военно-воздушных сил страны. На борту находился один пилот, который успел катапультироваться. В настоящее время спасатели ведут его поиски.

Причины случившегося выясняются. На опубликованный кадрах, снятых очевидцами, видно, как самолет входит в крутое пике и разбивается о воду. Шансов избежать столкновение с водной поверхностью не было, отмечает телеканал «Звезда».

22 августа сообщалось, что легкомоторный самолет упал в реку в Канаде. В результате один человек погиб, один был госпитализирован в критическом состоянии.