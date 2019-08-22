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В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

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Фото: commons.wikimedia.org
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В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.

Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию города Оровилл.

По имеющейся информации, самолет прервал взлет и загорелся. Всем десяти пассажирам и членам экипажа удалось быстро покинуть воздушное судно.

Отмечается, что фюзеляж самолета разломился на две части и выгорел практически полностью.

16 августа психолог назвал способы борьбы с аэрофобией. По его словам, стоит принять свой страх и не пытаться заглушать его при помощи еды, прослушивания музыки или чтения.

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