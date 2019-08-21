35 пассажиров севшего в Мадриде самолета пострадали из-за турбулентности

В Испании 35 пассажиров пострадали от турбулентности в самолете. Airbus A330-343, прилетевший из Маврикия, сел в мадридском аэропорту Барахас, где его уже ждали сотрудники экстренных служб.

Во время полета лайнер резко потерял высоту. Пассажиры получили ушибы и другие травмы, 12 из них понадобилась госпитализация, сообщает в среду, 21 августа, El Mundo.

Сообщается, что воздушное судно повреждений не получило.

15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба его двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

19 августа авиакомпания начала выплачивать пассажирам компенсации.