Прямой эфир

35 пассажиров севшего в Мадриде самолета пострадали из-за турбулентности

0
Фото: elmundo.es
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Испании 35 пассажиров пострадали от турбулентности в самолете. Airbus A330-343, прилетевший из Маврикия, сел в мадридском аэропорту Барахас, где его уже ждали сотрудники экстренных служб.

Во время полета лайнер резко потерял высоту. Пассажиры получили ушибы и другие травмы, 12 из них понадобилась госпитализация, сообщает в среду, 21 августа, El Mundo.

Сообщается, что воздушное судно повреждений не получило.

15 августа самолет Airbus 321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь, однако спустя несколько минут после взлета в оба его двигателя попали птицы. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек. Впоследствии президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

19 августа авиакомпания начала выплачивать пассажирам компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летевший из Москвы самолет вынужденно сел в Сургуте
Психолог назвал способы борьбы с аэрофобией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019