Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке

В небе над испанской Майоркой столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, сообщает 25 августа ABC.

Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Погибли семь человек, двое находились на борту самолета, пятеро — пассажиры и пилот вертолета. Среди погибших двое детей.

На месте крушения работают полиция и экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются. Отмечается, что воздушные суда после столкновения упали в сельской местности, на земле никто не пострадал.

В июле сообщалось, что в США самолет врезался в жилое здание, погибли два человека, еще один пострадал.