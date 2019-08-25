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Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке

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Фото: abc.es
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В небе над испанской Майоркой столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, сообщает 25 августа ABC.

Инцидент произошел в муниципалитете Инка. Погибли семь человек, двое находились на борту самолета, пятеро — пассажиры и пилот вертолета. Среди погибших двое детей.

На месте крушения работают полиция и экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются. Отмечается, что воздушные суда после столкновения упали в сельской местности, на земле никто не пострадал.

В июле сообщалось, что в США самолет врезался в жилое здание, погибли два человека, еще один пострадал.

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