Летевший из Москвы в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет А320, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам. Об этом в субботу, 24 августа, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

23 августа самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч. Причины возвращения рейса 5N-532 обратно не уточняются. В 05:30 мск самолет повторно вылетел в Петербург.

12 августа сообщалось, что самолет из Еревана в Москву не смог вылететь по техническим причинам.