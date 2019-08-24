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Летевший из Москвы в Симферополь самолет вернулся в Шереметьево

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Фото: TASS/ZUMA
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Пассажирский самолет А320, вылетевший из Москвы в Симферополь, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево по техническим причинам. Об этом в субботу, 24 августа, ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

23 августа самолет авиакомпании Smartavia, вылетевший из Самары в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч. Причины возвращения рейса 5N-532 обратно не уточняются. В 05:30 мск самолет повторно вылетел в Петербург.

12 августа сообщалось, что самолет из Еревана в Москву не смог вылететь по техническим причинам.

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