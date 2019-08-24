Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 потерпел крушение вечером в субботу в Каневском районе Краснодарского края, пилот погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

ЧП прошло в районе станицы Челбасская 24 августа, отмечает «Интерфакс». По данным источника агентства, вертолет потерпел крушение в районе Красного леса.

«По предварительной информации, вертолет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Майкопа, проводил работы по опрыскиванию сельхозугодий племзавода «Воля», — уточнил собеседник «Интерфакса».

21 августа пилот погиб в результате падения частного вертолета в реку в Вологодской области. К ликвидации последствий случившегося привлекли 44 спасателя и 15 единиц техники.