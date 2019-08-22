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Спасатели начали подъем из воды обломков упавшего под Вологдой вертолета

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Фото: 35.mchs.gov.ru
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Спасатели начали поднимать из воды обломки двухместного вертолета, упавшего в среду в реку Суду в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На месте работал транспортный прокурор, он закончил осмотр, и спасатели начали поднимать обломки», — приводит ТАСС в четверг, 22 августа, слова представителя ведомства. Работы планируется завершить к концу дня.

ЧП произошло в районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района. По предварительной информации, вертолет задел линию электропередачи и упал в реку. В результате крушения воздушного судна погиб пилот.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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