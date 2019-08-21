Человек погиб при падении вертолета в Волгоградской области

Один человек скончался в результате падения частного вертолета в реку в Волгоградской области. Об этом 21 августа ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

ЧП произошло в районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района. По предварительной информации, вертолет задел ЛЭП и упал в реку Суду, сообщает телеканал «Звезда». Тело погибшего пилота извлекли в 10 м от воздушного судна.

К ликвидации последствий случившегося привлекли 44 спасателя и 15 единиц техники. Электроснабжение, нарушенное в результате инцидента, уже восстановила аварийная бригада «Вологдаэнерго». По словам главы Нелазского сельского поселения, из реки виден фрагмент вертолета. На место случившегося выехали правоохранители.

Как отмечает сайт kp.ru, по данным диспетчера диспетчерского пункта аэропорта Череповца, заявки на полеты вертолета не поступало.

Ранее 21 августа сообщалось, что основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции.