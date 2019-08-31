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На севере Норвегии разбился вертолет

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Фото: TASS/Emily Beament
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Вертолет разбился недалеко от города Альта в одном из фьордов на севере Норвегии. В результате инцидента погибли четыре человека. Об этом в субботу, 31 августа, написала газета Verdens Gang со ссылкой на представителей спасательных служб.

В материале уточняется, что всего на борту находились шесть человек — пилот и пять пассажиров. Один человек был доставлен в больницу, о состоянии еще одного не сообщается.

В районе происшествия сейчас проходит музыкальный фестиваль. Крушение произошло в 1 км от фестивальной зоны. Отмечается, что с помощью вертолета на мероприятие доставляли гостей.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 31 августа стало известно о падении вертолета в реку Клязьма в Московской области. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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