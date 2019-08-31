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Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолетом на Клязьме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолетом, который 31 августа затонул в реке Клязьма в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

«Следственными органами по факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — цитирует сообщение «РИА Новости».

По предварительным данным следствия, вертолет совершил жесткую посадку в реку Клязьма и полностью затонул.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели обнаружили воздушное судно.

«Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов», — сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о падении вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.

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