Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолетом на Клязьме
Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолетом, который 31 августа затонул в реке Клязьма в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
«Следственными органами по факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — цитирует сообщение «РИА Новости».
По предварительным данным следствия, вертолет совершил жесткую посадку в реку Клязьма и полностью затонул.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, спасатели обнаружили воздушное судно.
«Визуально под водой обнаружили вертолет, ожидают водолазов», — сказал собеседник агентства.
Ранее со ссылкой на очевидцев сообщалось о падении вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный.