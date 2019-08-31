Очевидцы сообщили о падении вертолета в Клязьменское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный. Сейчас спасатели обследуют водоем, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 августа.

Отмечается, что внешних признаков падения вертолета пока не обнаружено. Однако местные жители утверждают, что машина упала в воду, зацепившись за линию электропередачи (ЛЭП).

Других подробностей пока нет.

21 августа один человек скончался в результате падения частного вертолета в реку в Вологодской области.