Прямой эфир

Очевидцы сообщили о падении вертолета в Клязьменское водохранилище

0
Фото: vk.com/Типичный Долгопрудный
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Очевидцы сообщили о падении вертолета в Клязьменское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный. Сейчас спасатели обследуют водоем, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 31 августа.

Отмечается, что внешних признаков падения вертолета пока не обнаружено. Однако местные жители утверждают, что машина упала в воду, зацепившись за линию электропередачи (ЛЭП).

Других подробностей пока нет.

21 августа один человек скончался в результате падения частного вертолета в реку в Вологодской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолетную площадку оборудуют в центре Тюмени
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019