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Вертолетную площадку оборудуют в центре Тюмени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Тюмени около областной клинической больницы №2 планируют оборудовать площадку для посадки вертолетов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает пресс-служба главы области.

Средства на проведение изысканий и строительства будут направлены из регионального бюджета. Точные сроки и стоимость пока не называются. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет ИА «Ура».

Областная клиническая больница выполняет функцию больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Здесь работает сосудистый центр, куда доставляют людей с инсультами. Ежегодно сюда попадает около 2 тыс. таких пациентов.

Ранее стало известно о масштабной реконструкции исторической части Ельца. Также здесь планируют создать федеральный музей им. И. Бунина.

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