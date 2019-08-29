Вертолетную площадку оборудуют в центре Тюмени

В Тюмени около областной клинической больницы №2 планируют оборудовать площадку для посадки вертолетов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор, сообщает пресс-служба главы области.

Средства на проведение изысканий и строительства будут направлены из регионального бюджета. Точные сроки и стоимость пока не называются. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет ИА «Ура».

Областная клиническая больница выполняет функцию больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Здесь работает сосудистый центр, куда доставляют людей с инсультами. Ежегодно сюда попадает около 2 тыс. таких пациентов.

Ранее стало известно о масштабной реконструкции исторической части Ельца. Также здесь планируют создать федеральный музей им. И. Бунина.