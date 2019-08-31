Появилось видео падения вертолета в воду в Долгопрудном

Очевидцы опубликовали видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в подмосковном городе Долгопрудный. По словам авторов ролика, машина задела линию электропередачи (ЛЭП) и упала в воду.

По данным РЕН ТВ, вертолет летел со стороны Москвы и упал в воду возле яхт-клуба «Водник». Отмечается, что подлинность ролика пока не установлена. Также в Сети появилось еще одно видео с места ЧП. На кадрах запечатлен поврежденный провод ЛЭП.

Спасатели отмечают, что внешних признаков падения вертолета пока не обнаружено. Других подробностей пока нет.

21 августа один человек скончался в результате падения частного вертолета в реку в Вологодской области.