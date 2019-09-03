Пассажиры сняли последствия столкновения самолетов в Шереметьево

Пассажиры сняли на видео последствия ЧП с двумя самолетами авиакомпаний «Аэрофлот» и Royal Flight в московском аэропорту Шереметьево. На опубликованных в Сети кадрах видно, что два воздушных судна зацепились крыльями.

Инцидент произошел ранее 3 сентября. Самолет Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», ожидавший на точке запуска вылет в Пекин. По данным аэропорта, буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

Оба лайнера получили незначительные повреждения. По словам источника «РИА Новости», никто из пассажиров не пострадал, людей вывели из самолета. В настоящее время Шереметьево работает в штатном режиме.