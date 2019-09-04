Путин указал главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию. Ремарку на эту тему глава государства сделал перед началом своего выступления на заседании президиума Госсовета в среду, 4 сентября.

«Виталий, больше инфляции — 7% рост!» — приводит слова российского лидера ТАСС.

Так Путин отреагировал на слова главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой о том, что стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года. При этом, по данным Росстата, годовая инфляция по итогам июля составила 4,6%.

В начале этой недели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассказали «Известиям», что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

Тем не менее в ФАС указали на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты. По словам представителя надзорного ведомства, стоимость перелетов формируется в условиях рынка и зависит от платежеспособности граждан.