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Названы основные причины опозданий на самолет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Каждый десятый российский путешественник хотя бы раз в жизни опаздывал на самолет, основная масса из них просыпают время вылета. Такие данные приводят эксперты сервиса поиска и заказа билетов Aviasales после опроса 180 тыс. пассажиров, пишет «РИА Новости» в понедельник, 2 сентября.

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Так, по данным аналитиков, несколько человек пропустили утренний рейс после бурной вечеринки, еще один из опрошенных сообщил, что заснул в баре аэропорта и не услышал сообщение об окончании посадки.

Также россияне опаздывают на рейс, так как путают даты и время вылета. Некоторые из респондентов пропускали свой самолет, поскольку невнимательно прочитали уведомление о его переносе на более раннее время.

Помимо этого причинами опоздания становятся пробки на дорогах, очередь на паспортном контроле и увлечение шопингом в магазинах Duty Free.

Ранее в августе эксперты рассказали, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете. Оказалось, что чаще всего это ценная техника: ноутбуки, телефоны или игровые приставки.

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