Прямой эфир

ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Об этом заявили в понедельник, 2 сентября, в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Команда ФАС: Путин поручил проанализировать антикартельные законы
Ущерб от ценовых сговоров оценивается в 2% от ВВП страны

Таким образом там прокомментировали слова представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, ранее рассказавшего «Известиям» о возможном росте цен на авиабилеты к концу года на 9–10%.

Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

«Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили, что на подорожание авиабилетов до конца года повлияют объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина. Тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года, отметили эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Минтранс опроверг подорожание авиабилетов из-за переносов серверов бронирования

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019