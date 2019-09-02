ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Об этом заявили в понедельник, 2 сентября, в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Таким образом там прокомментировали слова представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, ранее рассказавшего «Известиям» о возможном росте цен на авиабилеты к концу года на 9–10%.

Как представитель ведомства рассказал ТАСС, цены на перелеты формируются в условиях рынка и зависят от платежеспособности граждан. «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

«Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — отметили в пресс-службе ФАС.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили, что на подорожание авиабилетов до конца года повлияют объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина. Тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7–8% по итогам года, отметили эксперты.