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Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

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«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — сказал Шокуров.

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили около 54 млрд рублей.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

Как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, базовые факторы, создающие убытки, —высокая стоимость авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до $65 за баррель.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

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