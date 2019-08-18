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СМИ сообщили о возобновлении продаж билетов на Boeing 737 Max

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Авиакомпании возобновили продажи билетов на запрещенные к эксплуатации самолеты Boeing 737 Max. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает The Times. По информации издания, пассажиры, купившие билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы этого года, обнаружили, что полетят именно на этих лайнерах.

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Как сообщает СМИ со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании планируют вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.

«Это наводит на мысль, что авиакомпании заручились гарантиями Boeing, что эта модель, скорее всего, будет сертифицирована как годная к полетам в сентябре или чуть позже», — сказал вице-президент OAG Aviation Джон Грант.

Среди авиакомпаний, которые продают билеты на Boeing 737 Maх, The Times называет такие, как TUI, United Airlines и American Airlines.

В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max из-за обнаруженных неполадок в конструкции самолета. Предположительно из-за этих неполадок произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года, в которых погибли 346 человек.

27 июня сообщалось, что полеты на Boeing 737 Max не возобновятся по меньшей мере до конца года.

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