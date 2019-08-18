СМИ сообщили о возобновлении продаж билетов на Boeing 737 Max

Авиакомпании возобновили продажи билетов на запрещенные к эксплуатации самолеты Boeing 737 Max. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает The Times. По информации издания, пассажиры, купившие билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы этого года, обнаружили, что полетят именно на этих лайнерах.

Как сообщает СМИ со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании планируют вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.

«Это наводит на мысль, что авиакомпании заручились гарантиями Boeing, что эта модель, скорее всего, будет сертифицирована как годная к полетам в сентябре или чуть позже», — сказал вице-президент OAG Aviation Джон Грант.

Среди авиакомпаний, которые продают билеты на Boeing 737 Maх, The Times называет такие, как TUI, United Airlines и American Airlines.

В настоящее время в США и ряде стран мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 Max из-за обнаруженных неполадок в конструкции самолета. Предположительно из-за этих неполадок произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре прошлого года, в которых погибли 346 человек.

27 июня сообщалось, что полеты на Boeing 737 Max не возобновятся по меньшей мере до конца года.