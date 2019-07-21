Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline припаркованы на стоянке аэропорта минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного вида самолетов может быть снят.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее в июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX. По данным СМИ, полеты на лайнерах этой модели не возобновятся по меньшей мере до конца года.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.