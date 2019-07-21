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Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

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Фото: dailymail.co.uk
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Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

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Более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline припаркованы на стоянке аэропорта минимум до ноября 2019 года, когда запрет на полеты данного вида самолетов может быть снят.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее в июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX. По данным СМИ, полеты на лайнерах этой модели не возобновятся по меньшей мере до конца года.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

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