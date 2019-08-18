Власти Дагестана предложили субсидировать авиабилеты для увеличения турпотока

Власти Дагестана намерены увеличить турпоток при помощи субсидий на авиабилеты в республику. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявил глава региона Владимир Васильев.

«Есть такая очень хорошая идея, я даже уверен, что это уже будет решение, когда мы можем субсидировать (авиабилеты. — Ред.) в межсезонье сюда к нам для туристического потока», — цитирует Васильева «РИА Новости».

Глава региона добавил, что летом в республику приезжает много туристов, а в межсезонье турпотока нет, так что некоторые гостиницы и рестораны даже распускают персонал на это время.

В начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минкавказа Сергей Чеботарев рассказал о планах по развитию туризма на Северном Кавказе. По его словам, в регионе есть всё необходимое для этого: горы и море, минеральная вода, а также уникальная культура местного населения и традиции гостеприимства.