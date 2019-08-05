Минтранс опроверг подорожание авиабилетов из-за переносов серверов бронирования

Авиабилеты не подорожают из-за переноса серверов систем бронирования. Это «нормальная, спокойная, рабочая история» заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в понедельник, 5 августа.

«Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов», — цитирует министра ТАСС.

1 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов, работающие в стране, перенести серверы и базы данных на российскую территорию.

В мае сообщалось, что процесс переноса в Россию серверов и баз данных, которые обеспечивают бронирование и продажу билетов на внутрироссийские маршруты, а также регистрацию на рейс, полностью завершится в 2021 году.

В июле 2018 года стало известно, что Минтранс подготовил проект постановления, обязывающего перенести в Россию серверы и базы данных для продажи билетов к 1 января 2020 года. Проект также предусматривает хранение данных пассажиров и документов в течение шести лет. Кроме того, компетентные органы РФ смогут получить доступ к данным автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок по запросу.