Команда ФАС: Путин поручил проанализировать антикартельные законы

Практику применения законодательства о борьбе с картелями необходимо проанализировать с учетом сложившихся в стране реалий. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. По словам главы ФАС, законопроект об усилении борьбы с ценовыми сговорами уже разработан и осенью может быть принят Государственной думой. Документ поможет намного эффективнее противостоять попыткам создания картелей, урон российской экономике от которых в антимонопольном ведомстве оценивают примерно в 2% от ВВП. О существующей в стране проблеме «спланированных» аукционов заявили и опрошенные «Известиями» эксперты.

«Люди бы не жаловались»

На встрече с Игорем Артемьевым Владимир Путин поручил ФАС обратить особое внимание на рост тарифов в регионах.

— Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней «прямой линии», — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России, — начал беседу глава государства.

Руководитель антимонопольной службы заверил президента, что 20-летняя история с необоснованными завышениями тарифов завершена.

— Не совсем, — не согласился Владимир Путин. — Если бы была завершена, люди на это не жаловались бы на «прямую линию».

Действительно, во время эфира 20 июня житель Омской области сообщил, что плата за вывоз мусора с апреля по июнь увеличилась в два раза — со 133 до 266 рублей. При этом отходы фактически не вывозятся, подчеркнул он.

— Если говорить об Омске, откуда была жалоба, это свежее решение властей. Оно было принято еще до выхода постановления правительства, оно только вышло, но мы уже тогда разобрались в этой ситуации, тариф завышен в два раза, провели расследования, выдали предписания, и соответственно власти сейчас снижают этот тариф в два раза, — пояснил глава ФАС.

— Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни, — отреагировал Владимир Путин.

«Шутки кончились»

Вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и в экономике в ФАС оценивают примерно в 2% ВВП, сообщил Игорь Артемьев. По его словам, в фармацевтической промышленности и дорожном строительстве объемы «спланированных» аукционов составляют 80–90% от объявленных торгов.

— Мы выявляем это вместе с правоохранительными органами. Сейчас уже возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела закончились, люди уже получили реальные сроки, — добавил руководитель антимонопольного ведомства.

Он также уточнил, что новый законопроект по усилению борьбы с картелями уже прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами и их замечания были учтены. Сейчас документ, по его словам, «выходит на правительство и далее в Государственную думу».

— По всей видимости, документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и, в общем, всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились. Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, с ним нужно неуклонно бороться, и новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее.

— Надо будет анализировать правоприменительную практику и смотреть, что происходит в реальной жизни, — отреагировал на слова главы ФАС российский лидер.

По словам вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, в России как минимум каждый 20-й аукцион проводится с четким пониманием того, кто одержит победу. Нередки случаи, когда запрос или техническое задание составляется под конкретного исполнителя, отметил эксперт.

— Как отметили в ФАС, в некоторых областях объемы «спланированных» аукционов достигают 80–90%, — подчеркнул он в беседе с «Известиями». — Однако стоит заметить, что иногда органы исполнительной власти ставятся в сложное положение — ввиду того, что запланировать бюджет нужно в начале года, а проводить аукционы минимум за полтора-два месяца до непосредственного оказания услуги. При этом, если контрагент оказывается ненадежным, перед властью становится новая задача: принять товар или услугу в виде, не всегда соответствующем требованиям, либо заново начать процедуру и нарушить сроки выполнения планов. В таких обстоятельствах многие предпочитают работать с уже проверенными исполнителями и «подгонять условия» под них.

В вопросе принятия антикартельного законодательства нельзя рассматривать ситуацию лишь с одной стороны — детальной проработки требует вся процедура, уточнил Павел Сигал.

Разрушить сговор на многих рынках — задача непростая и обсуждается она уже много лет, отметил доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. По его словам, при образовании картелей вместе с постоянным ростом цены (как правило, быстрее или выше рынка) снижается качество труда и его производительность. Решением этой проблемы могло бы стать расширение функций ФАС по отслеживанию историй сделок по госконтрактам, считает эксперт.

Проблема еще и в том, что с точки зрения права институт ценового сговора — крайне сложный объект в плане доказательной базы, отметила в беседе с «Известиями» доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

— Часто причиной выступает недостаточность контрольных полномочий антимонопольных органов, — пояснила она. — Исходя из формулировок, закрепленных в законе, соглашения и согласованные действия образуют самостоятельные составы нарушений антимонопольного законодательства, что определяет отдельный предмет доказывания для каждого из них.

Сейчас нормативная база ограничена четырьмя федеральными законами: КоАП, о конкуренции, о естественных монополиях и об основах госрегулирования торговой деятельности, добавила эксперт.