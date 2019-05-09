Руководители регионов должны лично заниматься реализацией национальных проектов на своей территории и вести эту работу в диалоге с людьми. Об этом Владимир Путин заявил на заседании президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государства обратил внимание на недопустимость переноса сроков и поручил профильным ведомствам в конце года проанализировать закупочную кампанию в рамках реализации нацпроектов.

Перед началом заседания Владимир Путин попросил участников почтить минутой молчания память погибших в авиакатастрофе, произошедшей в аэропорту Шереметьево 5 мая.

«Инвентаризация» майского указа

Основной темой встречи стала «инвентаризация» хода исполнения майского указа главы государства «О национальных целях развития страны до 2024 года», в рамках которого и были разработаны 12 национальных проектов.

Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, они ожидают конкретных результатов, заявил президент.

— Обращаюсь ко всем должностным лицам, которые отвечают за реализацию нацпроектов: нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил внимание на недопустимость переноса сроков реализации мероприятий, предусмотренных нацпроектами. Он поручил упорядочить эту практику или вообще ее искоренить.

— Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, в итоге работа буксует, — обратился российский лидер к участникам встречи. — Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться.

По словам президента, «времени на раскачку» при реализации нацпроектов нет.

— Это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам, — отметил глава государства.

Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов, подчеркнул Владимир Путин.

— Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, — сказал он. — Но это вовсе не значит, что все заботы можно переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность. Работа над нацпроектами совместная, и федеральные структуры, ведомства должны выступать здесь заинтересованными партнерами субъектов Федерации.

Президент обратил внимание участников встречи на сбои в финансировании отдельных направлений нацпроектов. Правительству следует в сжатые сроки урегулировать все организационные пробелы, заявил он.

Ставка на отечественное

​Одна из задач нацпроектов — дать отечественным предприятиям возможность закрепиться на внутреннем рынке и выйти на экспорт. Для этого нужна конкурентная среда, но на практике фиксируются искусственные барьеры, заметил Владимир Путин.

— Так, технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально «рисуются», искусственно «рисуются» под конкретного производителя, иногда и под конкретного зарубежного производителя, — пояснил российский лидер. — При этом другие компании, по сути, «задвигаются» на периферию. У них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут участвовать в конкурсах — так прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном случае не лучшие, а «свои», с далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к распорядителям средств, а тот, кто дает лучшее предложение и по качеству, и по цене, и по надежности.

Ужесточить закон о госзакупках, обеспечив приоритет российского производителя при наличии отечественной альтернативной продукции, предложил на заседании совета заместитель председателя правительства Юрий Борисов.

— Мы бы хотели увидеть здесь действенный механизм закрытия рынка в пользу отечественного производителя, — пояснил вице-премьер.

По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, российское законодательство в сфере защиты механизмов конкуренции при проведении закупочной деятельности государства — одно из самых развитых и совершенных в мире.

— Однако, как совершенно верно отметил президент, нарушений, связанных с установлением противоречащих логике закона барьеров для поставщиков со стороны заказчиков, к сожалению, меньше не становится, — пояснил он «Известиям». — В прошлом году ФАС возбудила 300 дел о картельных сговорах, а в 2017-м — всего 204. Чаще всего нарушения, выраженные в ограничении доступа к торгам одних поставщиков в интересах других, происходят именно при реализации крупных проектов. И чем больше объем финансирования, тем выше риски таких нарушений.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев, напротив, уверен, что исправить ситуацию можно только одним способом: «отправить в утиль» закон, регулирующий госзакупки, и создать новый.

— Нынешний закон имеет массу дыр и несоответствий, позволяющих проводить закупки по завышенным ценам у «правильных» поставщиков и исполнителей, — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

​Притормозили на старте

О других проблемах, возникающих при реализации нацпроектов, на заседании в Кремле рассказала заместитель председателя Счетной палаты (СП) Вера Чистова.

​— На сегодняшний день мы промониторили пять национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Доступное жилье», «Малое предпринимательство» и «Цифровая экономика». И на сегодняшний день мы можем однозначно сказать, что есть серьезные трудности в реализации национальных проектов, — заявила замглавы СП.

​По словам Веры Чистовой, прямое влияние на достижение национальных целей оказывают не более четверти мероприятий, которые прописаны в паспортах нацпроектов, а остальные носят организационный характер.

​— И значительная часть этих мероприятий дублирует ранее предусмотренные в государственных программах и в предыдущих национальных проектах, которые к прорыву, как вы знаете, не привели, — констатировала она.

Вера Чистова также обратила внимание на дублирование управленческих функций и размывание ответственности.

— К сожалению, расходы бюджетной системы сегодня не совершили структурный маневр ни в сторону образования, ни в стороны здравоохранения. Объемы ресурсов, которые сегодня в предстоящие три года направляются на эти отрасли, это 3,4–3,6% ВВП, уровень 2015 года, — пояснила аудитор.

По словам Веры Чистовой, ближайшие шесть лет из 25,7 трлн рублей всех расходов на нацпроекты только 6,7% (1,7 трлн рублей) направляется на федеральные проекты в сфере здравоохранения, в сфере образования — еще меньше (2,9%).

— Такой уровень расходов, мы считаем, является явно недостаточным для страны, которая хочет конкурировать со странами-лидерами в области новаций и технологий, — констатировала замглавы СП.

​Все замечания президента строги, но нацелены на достижение результата, заявил «Известиям» министр труда и социального развития Максим Топилин.

— Мы этим постоянно занимаемся. Что касается замечаний Счетной палаты, у нас такого, чтобы что-то уменьшали по деньгам, нет, — сказал он.

​Главной проблемой реализации нацпроектов остается вопрос финансирования — в первую очередь, на уровне регионов, уверен Илья Жарский.

— Значительная часть регионов сейчас находится в затруднительном положении и изыскивать средства на реализацию поставленных перед местными властями задач зачастую сложнее, чем создавать необходимую нормативную базу, — пояснил он.

​Общие расходы на реализацию 12 национальных проектов в 2019–2021 годах, с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета, составят почти 5,7 трлн рублей. На шестилетнюю перспективу из бюджетных систем всех уровней планируется направить почти 25,7 трлн рублей.