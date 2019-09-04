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В Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс», итоговое подорожание билетов в 2019 году будет в первую очередь зависеть от цен на авиакеросин.

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) рассказали «Известиям», что стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%. С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

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