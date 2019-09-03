Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

Транспортная прокуратура после столкновения крыльями двух самолетов оценит действия должностных лиц московского аэропорта Шереметьево, которые несут ответственность за безопасность полетов. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказала ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — отметила она.

Инцидент произошел ранее 3 сентября. Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево, так как зацепились крыльями. Самолет Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», ожидавший на точке запуска вылет в Пекин. По данным аэропорта, буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

Оба лайнера получили незначительные повреждения. По словам источника «РИА Новости», никто из пассажиров не пострадал, людей вывели из самолета. В настоящее время Шереметьево работает в штатном режиме.