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Прокуратура начала проверку по факту столкновения двух самолетов в Шереметьево

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Фото: vk.com/Авиация
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Транспортная прокуратура после столкновения крыльями двух самолетов оценит действия должностных лиц московского аэропорта Шереметьево, которые несут ответственность за безопасность полетов. Об этом во вторник, 3 сентября, рассказала ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — отметила она.

Инцидент произошел ранее 3 сентября. Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево, так как зацепились крыльями. Самолет Royal Flight, который буксировал аэродромный тягач «Шереметьево Хэндлинг», повредил лайнер «Аэрофлота», ожидавший на точке запуска вылет в Пекин. По данным аэропорта, буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы.

Оба лайнера получили незначительные повреждения. По словам источника «РИА Новости», никто из пассажиров не пострадал, людей вывели из самолета. В настоящее время Шереметьево работает в штатном режиме.

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