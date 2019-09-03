После инцидента в Шереметьево пассажиров пересадили на другой борт

Компания «Аэрофлот» отправит пассажиров рейса Москва–Пекин резервным бортом после инцидента во вторник, 3 сентября, в столичном аэропорту Шереметьево. В настоящее время их уже пересаживают на другой самолет. Об этом сообщили в дирекции по связям с общественностью международной воздушной гавани.

«Самолеты не столкнулись, а зацепились закрылками. Пассажиров рейса «Аэрофлота» пересаживают на другой рейс», — цитирует агентство городских новостей «Москва» главу дирекции Анну Захаренкову.

Оба лайнера получили незначительные повреждения. В самолете авиакомпаний Royal Flight пассажиров не было, уточняет НСН.

По информации справочной аэропорта, вылет рейса «Аэрофлота» намечен на 18:00 мск.