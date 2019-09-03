Два самолета столкнулись в Шереметьево

Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.

Как видно на кадрах, лайнеры зацепились крыльями. Известно, что воздушное судно должно было вылететь из Москвы в Пекин, пассажиры не пострадали. На борту второго самолета никого не было.

По словам источника «РИА Новости», инцидент произошел во время буксировки. Оба лайнера получили незначительные повреждения, людей выводят из самолета.

Что именно послужило причиной происшествия, пока неизвестно.

Ранее в этот день в Нижневартовске были задержаны несколько рейсов из-за того, что в воздухозаборник самолета авиакомпании UTair попала птица. Лайнер заменили резервным бортом.