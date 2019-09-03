Части аварийно севшего А321 уничтожат или вывезут за рубеж

Части самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, уничтожат или вывезут за рубеж. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в настоящее время части лайнера содержатся в арендуемом «Уральскими авиалиниями» ангаре в Москве и пробудут там до окончания расследования. Использование их в качестве музейных экспонатов невозможно, так как самолет был взят в лизинг.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.