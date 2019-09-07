Самолет Air Asia сел в аэропорту Мальдив с горящим двигателем

Аэробус А320 авиакомпании Air Asia, вылетевший из Мале в Бангкок, экстренно сел в аэропорту Мальдивских островов. Как пишет «РИА Новости», причиной вынужденной посадки стал пожар в одном из двигателей.

Инцидент произошел вечером в четверг, 5 сентября, однако известно об этом стало только 7 сентября, после обнародования департаментом гражданской авиации Таиланда отчета.

Согласно отчету, сразу после отрыва самолета от земли прогремели два мощных взрыва, при каждом из сопла правого двигателя вырывался сноп пламени, затем правый двигатель загорелся. Через 22 минуты аэробус вернулся в аэропорт вылета.

Экипаж прекратил работу двигателя, чтобы потушить возгорание, и посадил судно при работающем левом двигателе. На борту находились 58 пассажиров, никто не пострадал.

Airasia FD178, shortly after takeoff at 2020MVT. pic.twitter.com/cnMKwgvY9D — @waddey 🎈 (@waddey) September 5, 2019

Ранее, 5 сентября, экстренную посадку совершил самолет авиакомпании «Руслайн», летевший из Воронежа в Санкт-Петербург.