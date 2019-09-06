Прямой эфир

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время тренировочного полета.

По данным журналистов, самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

«Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки», — рассказал источник телеканала.

Оба воздушных судна удалось успешно посадить. Никто не пострадал. При этом самолеты получили серьезные повреждения. У одного из них повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Уточняется, что истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.

Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что на аэродроме в Саратовской области при разгоне опрокинулся военный вертолет Ми-8. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд не признал вины Airbus и AirFrance в крушении самолета Рио-де-Жанейро–Париж в 2009-м
Самолет «Руслайна» вновь совершил экстренную посадку в Воронеже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019