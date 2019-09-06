Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел во время тренировочного полета.

По данным журналистов, самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

«Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки», — рассказал источник телеканала.

Оба воздушных судна удалось успешно посадить. Никто не пострадал. При этом самолеты получили серьезные повреждения. У одного из них повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Уточняется, что истребители-бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.

Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.

Ранее, 5 сентября, сообщалось, что на аэродроме в Саратовской области при разгоне опрокинулся военный вертолет Ми-8. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.