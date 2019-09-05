Суд не признал вины Airbus и AirFrance в крушении самолета Рио-де-Жанейро — Париж в 2009-м

Французский суд постановил прекратить дело, возбужденное против авиакомпаний Airbus и AirFrance в связи с крушением самолета, выполнявшего рейс AF477 из Рио-де-Жанейро в Париж в 2009 году. Об этом 5 сентября сообщает AFP.

«Данное происшествие очевидно объясняется сочетанием элементов, которое никогда происходило и которое вывело на первый план опасности, которые невозможно было предугадать заранее», — говорится в судебном заключении, его цитирует ТАСС.

Расследование, целью которого было выявить возможную ответственность авиакомпании или производителя самолета в случившейся трагедии, не нашло состава преступления в действиях Airbus или AirFrance.

В 2009 году пассажирский авиалайнер Airbus A330-200 компании AirFrance, летевший по маршруту Рио-де-Жанейро — Париж, упал в воды Атлантического океана в 160 км от берегов Бразилии. Погибли все 216 пассажиров самолета и 12 членов экипажа. Причиной трагедии считается несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, из-за чего нештатная ситуация (автоматическое отключение автопилота в результате обледенения измерительных приборов) стала катастрофической.