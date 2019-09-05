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Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

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Фото: vk.com/Саратов онлайн
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На аэродроме в Саратовской области при разгоне опрокинулся военный вертолет Ми-8, пострадавших в результате происшествия нет. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

«5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси, пишет «РИА Новости». В настоящее время на аэродроме работает комиссия ВКС России для выяснения обстоятельств произошедшего.

3 сентября штурмовик СУ-25УБ ВКС России потерпел крушение на Северном Кавказе. Предположительно падение произошло при отработке мертвой петли. При столкновении с землей самолет взорвался и был полностью разрушен. Воздушное судно упало на безлюдную местность, разрушений на земле нет.

Как заявляли в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По словам очевидцев, самолет ушел в штопор.

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