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Обнаружено место крушения штурмовика СУ-25УБ на Ставрополье

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Парашюты летчиков с вертолета замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд», — сказал собеседник агентства.

Поиски летчиков продолжаются. Известно, что перед крушением они успели катапультироваться. Ранее сайт телеканала РЕН ТВ сообщал, что с воздуха спасатели обнаружили на земле два парашюта.

Источник «РИА Новости» утверждает, что воздушное судно полностью разрушено, наземная группа до места крушения пока не добралась. По словам собеседника «Интерфакса», поиски с воздуха ведутся на территориях Буденновского и Новоселицкого районов.

СУ-25УБ разбился ранее в этот день, предположительно в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское.

Как заявили в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал на безлюдную местность, разрушений на земле нет.

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