Пилот разбился во время авиашоу в Канаде

Один человек погиб во время крушения небольшого самолета во время воздушного шоу в канадской провинции Альберта недалеко от города Смит. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время ярмарки. Фигуры высшего пилотажа демонстрировали всего два небольших самолета. Во время выступления один из них разбился за пределами мероприятия.

Отмечается, что на земле никто не пострадал. Подробностей на данный момент не приводится, минтранспорта Канады начало расследование по факту произошедшего.

22 августа сообщалось, что легкомоторный самолет упал в реку в Канаде. В результате один человек погиб, один был госпитализирован в критическом состоянии.