Прямой эфир

Пилот разбился во время авиашоу в Канаде

0
Фото: Global Look Press/Johnny De Franco
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб во время крушения небольшого самолета во время воздушного шоу в канадской провинции Альберта недалеко от города Смит. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время ярмарки. Фигуры высшего пилотажа демонстрировали всего два небольших самолета. Во время выступления один из них разбился за пределами мероприятия.

Отмечается, что на земле никто не пострадал. Подробностей на данный момент не приводится, минтранспорта Канады начало расследование по факту произошедшего.

22 августа сообщалось, что легкомоторный самолет упал в реку в Канаде. В результате один человек погиб, один был госпитализирован в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На севере Норвегии разбился вертолет
Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019