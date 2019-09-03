Штурмовик СУ-25УБ разбился на Северном Кавказе

Штурмовик СУ-25УБ ВКС России потерпел крушение на Северном Кавказе. Об этом 3 сентября пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

На борту находились два летчика, они успели катапультироваться. Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

«Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет», — цитирует агентство своего собеседника.

Информацию подтвердили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, в Ставропольском крае штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет. Авария произошла на безлюдной местности, разрушений на земле нет.

«В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, штурмовик разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, недалеко от села Чернолесское. При обзоре с воздуха спасатели заметили на земле два парашюта.

26 августа в Средиземное море упал самолет ВВС Испании. С-101 Aviojet вошел в крутое пике и разбился о воду. Пилот успел катапультироваться.