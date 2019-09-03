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СМИ сообщили об обнаруженных пилотах разбившегося в Ставропольском крае Су-25УБ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Местные жители видели момент крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье и нашли пилотов, об их состоянии не сообщается, передает «Интерфакс».

«Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии — нам неизвестно» — заявили агентству в администрации Советского городского округа.

По словам собеседника агентства, на месте крушения работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что поисковый вертолет обнаружил место падения штурмовика Су-25УБ ВКС России, однако парашюты летчиков с вертолета замечены не были.

СУ-25УБ разбился ранее в этот день, предположительно в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское.

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