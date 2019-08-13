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Су-24 и Су-25 оборудуют катапультными креслами с подогревом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Катапультные кресла для фронтового бомбардировщика Су-24 и штурмовика Су-25 получат электроподогрев. Об этом сообщил генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Старые кресла для Су-24 и Су-25 снабжаются системой электроподогрева», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Поздняков отметил, что в глубокой модернизации имеющихся кресел смысла пока нет.

«Их срок эксплуатации достигает до 40 лет, высказываются предложения о его дальнейшем продлении», — пояснил он.

Поздняков также сообщил, что в России модернизируют разгрузочный жилет летчиков боевой авиации на случай катапультирования над вражеской территорией. По его словам, «в связи с сирийскими событиями» актуален вопрос размещения в жилете медикаментов, питания, гранат, сигнальных ракетниц и других необходимых предметов.

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