Экстренные службы подтвердили гибель пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ

Пилоты штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае, погибли, их тела обнаружены. Об этом 4 сентября сообщил представитель экстренных служб региона «РИА Новостям».

По словам собеседника агентства, тела летчиков находились в кабине самолета, которая при крушении ушла на 3 м под землю. Сейчас кабину извлекли.

Ранее информацию о смерти пилотов подтвердил источник «Известий». По данным сайта телеканала РЕН ТВ, погибшими являются летчики из Буденновска Юрий Борцов и Артем Лычев.

Изначально сообщалось, что пилоты успели катапультироваться перед крушением. Однако при осмотре с воздуха их парашюты не были найдены. Поиски продолжались около суток.

СУ-25УБ разбился в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Летчиков искали с вертолета на территориях Буденновского и Новоселицкого районов. Параллельно к месту крушения был направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Предположительно, падение произошло при отработке мертвой петли. При столкновении с землей самолет взорвался и был полностью разрушен. Воздушное судно упало на безлюдную местность, разрушений на земле нет.

Как заявляли ранее в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По словам очевидцев, самолет ушел в штопор.