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СМИ узнали о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X

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Фото: boeing.com
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Во время тестов на герметичность вылетела дверь новейшего лайнера Boeing 777X. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило Agence France Presse (AFP) со ссылкой на источник.

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Испытания проходили в условиях, которые превышают реальные эксплуатационные, чтобы проверить самолет на надежность, целостность и безопасность.

После того как дверь авиалайнера сорвало из-за нагрузок, испытания были прерваны.

«Инцидент изучается, команда работает над выяснением источника проблемы», — цитирует агентство собеседника.

17 марта стало известно, что презентация Boeing 777X прошла в помещении завода-изготовителя в городе Эверетт, штат Вашингтон. Длина нового самолета составила 77 м, а размах крыльев — 72 м. Диаметр турбины двигателей лайнера — около 3,5 м.

Ожидается, что основной модификацией станет Boeing 777-9X, на борт самолетов в зависимости от конструкции смогут подняться от 400 до 425 пассажиров.

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